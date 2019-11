Raccolta differenziata 2018: il Piemonte cresce dell'1,6% e arriva a quota 61,2%, Torino è la palla al piede (46%)

Se si parla di raccolta differenziata, il Piemonte è tra le più virtuose d'Italia, ma resta in coda tra le aree del nord. Lo dicono gli ultimi dati della Regione sul 2018, che vedono ogni cittadino produrre quasi 5 quintali di spazzatura ogni anno. Complessivamente, in regione si producono 2.170.059 tonnellate e la quota di differenziata è di 1.328.075 tonnellate. In generale, la raccolta intelligente è salita dell'1,6% arrivando al 62%. Ma è Torino-città la zavorra, con un misero 46% che, insieme al 47,6 di Alessandria, trascina la regione verso il basso. Senza il capoluogo (e Alessandria), probabilmente si sarebbe già sopra il limite del 65% imposto dall'Unione Europea. Sono già in quella condizione tutte le altre province.