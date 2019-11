L'ultima notte nella Cavallerizza, gli occupanti minacciano una resistenza pacifica: "Non vogliamo andarcene"

È iniziata quella che, almeno sulla carta, potrebbe essere la notte più lunga per la Cavallerizza Reale. Stando al protocollo siglato tra istituzioni e occupanti entro domani artisti, clochard e appartenenti ai centri sociali avrebbero dovuto lasciare gli spazi patrimonio Unesco, mentre nella seconda settimana sarebbe poi toccato ai beni.

Qualcuno se n’è andato di sua spontanea volontà, altri hanno accettato le sistemazioni messe a disposizione da Comune. A sette giorni esatti da lunedì 11 novembre però, diverse persone si trovano ancora all’interno del complesso patrimonio Unesco. Si tratta prevalentemente di appartenenti ai centri sociali, qualche artista di passaggio e alcuni clochard che non sono rientrati nel piano messo a disposizione da Palazzo Civico.

“Non ce ne andiamo” è la posizione di una parte degli occupanti, determinati nell’opporre una resistenza “pacifica”. Non tutti una settimana fa avevano riconosciuto l’accordo siglato dall’ex vicesindaco Guido Montanari, per conto dell’Assemblea 14.45. Il risultato? Spazi ancora occupati e ipotesi concreta di un intervento della polizia. Intervento che, se dovesse esserci, non sembra scoraggiare le persone che da anni occupano la Cavallerizza. "Torneremo", promettono.

Sul fronte del regolamento dei beni comuni, che l'Assemblea 14.45 aveva giudicato indispensabile per liberare la Cavallerizza, si muovono i primi passi avanti. L'atto è infatti passato in Consiglio Comunale, anche se prima dall'approvazione minoranza e maggioranza hanno chiesto più tempo per approfondire le modifiche. Uno stop contestato dal consigliere del M5S Damiano Carretto, che ha commentato: "Sono passati 340 giorni da quando si è iniziato a parlare del regolamento e le osservazioni arrivano solo oggi". Anche il giurista Ugo Mattei conferma "sono anni che ci lavoriamo".