Scippo sul tram, rintracciato il colpevole grazie alla sistema di videosorveglianza

E' stato rintracciato e fermato dalla polizia l'autore di uno scippo sul tram della linea 4 avvenuto lo scorso ottobre.

Il ladro, un cittadino marocchino di 31 anni, si era avvicinato a una donna che stata usando il suo smartphone, poco prima delle 7 del mattino, e, appena giunti a una fermata, glielo aveva strappato di mano.

Dopo la denuncia della vittima, grazie alla visione delle immagini del sistema di videoregistrazione del tram, la polizia è riuscita a risalire al colpevole trovandolo lo scorso mercoledì in piazza della Repubblica. Su di lui grava già un rintraccio, emesso dalla Corte di Appello di Torino per la sostituzione della misura dell’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria con la custodia in carcere.