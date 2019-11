Incidente sull’A5: l’autostrada rimarrà ancora chiusa al traffico verso Aosta

Continuano i disagi sull’A5: a causa dell’incidente avvenuto questa mattina all’altezza di Scarmagno, al chilometro 31, l’autostrada rimarrà ancora chiusa per un periodo compreso tra 48 ore e 72 ore in direzione di Aosta.

Attualmente quindi, l’A5 è aperta in direzione Torino da Scarmagno verso San Giorgio Canavese, con obbligo di uscita ai veicoli superiori alle 19 tonnellate. Chi invece si dirige dalla parte opposta, verso Aosta, è obbligato a uscire a San Giorgio Canavese, per poi rientrare a Scarmagno a causa della chiusura.

In ogni caso, in consiglio è quello di prendere un percorso alternativo per evitare lunghe code: il più conveniente, allo stato attuale, è quello di prendere l’A4 Torino-Milano, uscire a Santhià e imboccare poi il raccordo autostradale fino a Ivrea. Per gli automobilisti si prospettano ancora ore di disagi.