Traffico impazzito, corso Grosseto diventa un lungo serpentone di auto: “Qui è un delirio"

E’ successo ancora una volta, in misura ancora maggiore rispetto al solito: si è bloccato corso Grosseto . Basta dare un rapido sguardo alle immagini della strada riprese dall’alto per accorgersi della gravità del problema: il corso, a fianco del cantiere per la Torino-Ceres, di sera si trasforma in un lunghissimo serpentone d’auto.

“Sono oramai giorni che il traffico è bloccato in Madonna di Campagna e Borgo Vittoria” attacca Vito Gioia, presidente di Federvie Piemonte. Le cause ? "La non apertura di via Lulli dopo la chiusura di via Casteldelfino, la non apertura di un varco verso via Confalonieri come da me richiesto da diversi mesi per le auto che devono girare verso Borgaro”. Al netto della presenza di un cantiere impattante, la critica è chiara: una gestione della viabilità non apprezzata da chi vive o transita in quella zona.