Controlli dei vigili urbani sui bus delle linee 11 e 77. Elevate 49 multe

Nel pomeriggio di oggi, martedì 19 novembre, Agenti del Reparto Operativo Speciale con il Nucleo Cinofilo e del V Comando Borgo Vittoria/Madonna di Campagna/Lucento/Vallette della Polizia Municipale , unitamente agli Assistenti alla Clientela GTT, hanno controllato 580 passeggeri di autobus delle linee 11 e 77.

49 i verbali staccati per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio (di cui 12 pagati immediatamente brevi manu), un passeggero trovato in possesso di qualche grammo di marijuana è stato sanzionato per violazione all'art. 75 del DPR 309/90.