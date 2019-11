Giuseppe Costanza, sopravvissuto alla strage di Capaci, incontra gli studenti di Torino

L’associazione antimafia “Ok Parliamone” comunica che domani, giovedì 21 novembre, ospiterà Giuseppe Costanza, amico dell’associazione, per un incontro nella mattinata che coinvolgerà 700 studenti.

Giuseppe Costanza diventa autista giudiziario e uomo di fiducia di Giovanni Falcone nel 1984 e gli sarà fedele fino al fatidico giorno dell’attentato di Capaci a cui riesce a sopravvivere nonostante fosse nella medesima auto del Giudice e della moglie dott.ssa Francesca Morvillo. Custode di aneddoti dell’esperienza insieme al giudice Falcone ed anche di verità spesso ritenute troppo scomode. Nei suoi anni di servizio ha affiancato uno dei personaggi più importanti della Repubblica italiana, raccogliendo anche sue testimonianze importantissime.

Nel settembre 2019 è stato convocato ed ascoltato dalla Commissione Parlamentare Antimafia a cui ha reso dichiarazioni in parte secretate in quanto utili allo svolgimento di indagini in corso. Dopo l’attentato ed alcuni attriti con lo Stato che ha servito, gira l’Italia affidando la sua testimonianza alle giovani generazioni, le uniche in grado di opporsi con decisione e determinazione al sistema mafioso, il quale ha da temere soltanto loro.

L’associazione apre l’evento ai giornalisti che ritengano opportuno partecipare per documentare l’importante intervento ed impegno del sig. Costanza e degli studenti che parteciperanno, in modo da coinvolgere la società civile.

Per qualunque informazione: okparliamone.pinerolo@gmail.com