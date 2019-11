Iren ai vertici della comunicazione interna in Europa al Grand Prix Feiea

Importante riconoscimento per il Gruppo Iren salito sul podio europeo della comunicazione interna al GRAND PRIX FEIEA 2019 svoltosi oggi a Zurigo.

Un risultato ottenuto nella cornice del più importante evento europeo dedicato alla comunicazione interna grazie a un progetto che ha coinvolto attivamente tutti gli oltre 7.000 dipendenti del Gruppo.

La giuria ha riconosciuto l’elevato valore di un progetto che, partendo dalla definizione da parte dei 400 manager dell’azienda di vision, mission e valori, è riuscito a favorire la creazione di una cultura aziendale condivisa e di un senso di appartenenza, elementi di grande valore in un Gruppo radicato su più sedi attive in diverse regioni italiane.

Il progetto ha preso il via dapprima con un’informazione a tutti i dipendenti del Gruppo attraverso news su intranet, video messaggi del top management, video brochure e brochure cartacee. In seguito, è stata prevista la creazione di gruppi di lavoro misti in termini di competenze, aree di attività ed età, chiamati a elaborare idee creative e proposte per veicolare in azienda i valori del Gruppo con modalità innovative e ingaggianti.

La progettazione e l’implementazione dei valori è stata progettata insieme ai dipendenti in chiave volontaristica; un elemento di particolare distintività che ha reso particolarmente credibili le attività e il commitment messi in campo dai dipendenti stessi.

L’intero progetto ha messo al centro i dipendenti che hanno deciso di mettersi in gioco. Dipendenti che sono diventati attori protagonisti in occasione di 8 video, ognuno dei quali espressione di un valore aziendale. Dipendenti che sono diventati musicisti e hanno creato 4 band che hanno suonato alle feste di Natale del Gruppo davanti a oltre 2.000 dipendenti interpretando canzoni in linea con i valori di Iren. Dipendenti che sono diventati protagonisti di campagne pubblicitarie prestandosi a diventare vere e proprie icone di pop-art in 60 manifesti che hanno arredato le sedi della società e altri strumenti di lavoro.

Un meccanismo che ha favorito l’ingaggio e la condivisione di tutti i dipendenti: sono giunti oltre 3.000 voti nella intranet aziendale per votare miglior attore, miglior filmato e miglior sceneggiatura e i video hanno raggiunto le 14.000 visualizzazioni. Attività e strumenti che hanno consentito una crescita del 16% delle visualizzazioni della intranet rispetto all’anno precedente.

“Siamo davvero orgogliosi di ricevere questo riconoscimento, un risultato che premia le competenze e la passione per il lavoro di squadra della Direzione Comunicazione e di tutto il Gruppo”, ha affermato il Direttore della Comunicazione del Gruppo Iren, Roberto Veronesi.