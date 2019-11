Piazza Castello sotto le luci della ribalta: venti attori per venti film danno il la a Torino Città del Cinema

E' stata inaugurata questa sera in piazza Castello "I volti del Cinema", l'installazione che apre simbolicamente le celebrazione di Torino Città del Cinema 2020 e accende i riflettori sulla lunga settimana del Torino Film Festival.

L’installazione, realizzata da Fargo Film in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema e Film Commission Torino Piemonte, richiama alla memoria le maestose scenografie dei film di una volta. Ad animarla, i volti di venti attori per venti pellicole più uno, ovvero il visitatore che si confronta direttamente con questi visi. Monica Vitti, Gian Maria Volonté, Audrey Hepburn, Vittorio Gassman, Giancarlo Giannini, per citarne alcuni.

Formata da venti pilastri ricoperti da una lamina inox specchiante, "I volti del Cinema" crea un legame tra la città, i film e lo spettatore che, camminando, si trova a percorre piazza Castello accompagnato dai protagonisti di alcune delle più importati pellicole cinematografiche girate a Torino.

Muovendosi all’interno del colonnato, il passante viene circondato da un sistema di casse audio temporizzate - e nascoste dai pilastri - che riproduce i brani più famosi estrapolati dalle colonne sonore dei film.

L’installazione è totalmente accessibile grazie all'assenza di barriere architettoniche, e i dispositivi sonori permettono anche agli utenti non vedenti di interagire con la postazione.

L'ideazione e la progettazione sono a cura dello Studio Loredana Iacopino Architettura.

Si tratta della prima tappa di un percorso totalmente dedicata alla Settima Musa che da gennaio coinvolgerà anche il "look of the city". In alcuni punti strategici della città, e significativi dal punto di vista cinematografico, verranno infatti allestiti supporti a forte impatto visivo che guideranno il visitatore in un percorso tra i principali "set" torinesi. Venti tra piazze e palazzi del centro cittadino diventeranno così le tappe per ripercorrere la storia del cinema torinese attraverso i venti film più significativi.

I festeggiamenti tra le pellicole proseguiranno, questa sera, con il grande concerto al Teatro Regio "Prendete posto, inizia il film", realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino in collaborazione con il Teatro Regio e l’Associazione Compositori Musica per Film, Partner Intesa Sanpaolo, che vedrà protagoniste le più celebri colonne sonore di tutti i tempi.

L’Orchestra del Teatro Regio di Torino, sotto la direzione del Maestro Alessandro Molinari, eseguirà venti composizioni scritte da venti tra i più apprezzati autori italiani, accompagnate da una proiezione video appositamente ideata e realizzata per l’occasione dal Museo del Cinema. Alla presenza di buona parte degli autori, verranno eseguiti brani di Nino Rota, Luis Bacalov, Ennio Morricone, Nicola Piovani, Dario Marianelli, Piero Piccioni, Carlo Rustichelli, Armando Trovajoli, Franco Piersanti, Andrea Guerra, Paolo Buonvino, Pivio & Aldo De Scalzi, Bruno Zambrini, Fabio Barovero, Pasquale Catalano , Andrea Farri, Valentina Gaia, Riccardo Giagni, Claudio Simonetti dei Goblin e Nicola Tescari.