"Untitled" di Gec al Museo d'Arte Urbana per il Transgender Day of Remembrance

Una scarpa, per metà da donna e per metà da uomo: è questa l'idea che l'artista Gec ha realizzato per il Museo d'Arte Urbana di Torino in occasione del Transgender Day of Remembrance (TDoR). L'opera, ribattezzata “Untitled”, resterà esposta per tutto il mese di novembre sulla vetrina della galleria di Via Rocciamelone 7/c e verrà presentata sabato 23 in occasione dello spettacolo teatrale “Dal mattino alla sera – Diario di un giorno lungo una vita” di Pietro Nicita e Brunella Pernigotti.

Il TDoR ricorrerà il prossimo 20 novembre per commemorare le vittime del pregiudizio e della violenza transfobica: “La pulizia formale tipica del messaggio pubblicitario – spiega Gec - si mescola alla contraddizioni del linguaggio artistico contemporaneo. La scarpa, oggetto di uso quotidiano la cui forma caratterizza forse più di qualsiasi altro capo d’abbigliamento la distinzione fra i sessi, diventa elemento contraddittorio ma al contempo unificatrice di due parti così diverse ma in fondo così vicine. Il linguaggio è semplice, immediato e trasversale, oltre ogni confine mentale e culturale”.