Alcar industrie di Vaie, la situazione si aggrava: domani presido davanti all’Assessorato al lavoro della Regione

La Fiom Cgil rende noto che nella mattina di domani, venerdì 22 novembre, le lavoratrici e i lavoratori della ALCAR di Vaie saranno in presidio presso l’Assessorato al lavoro della Regione Piemonte in Via Magenta per sollecitare l’intervento delle Istituzioni a fronte di una situazione aziendale particolarmente critica che desta allarme tra i lavoratori.

La Alcar Industrie produce serbatoi e carpenteria per escavatori ed ha uno stabilimento a Vaie in cui sono occupati circa 170 lavoratori ed uno stabilimento a Lecce con oltre 290 addetti. Questo mese la Alcar non ha pagato le retribuzioni, dopo le dimissioni dell’amministratore delegato e dopo l’acquisto da parte di Metec, holding del gruppo Blutec della famiglia Ginatta.

Il Tribunale ha disposto il sequestro delle azioni della capogruppo Metec spa nominando un custode giudiziario che è anche tra gli amministratori giudiziari di Blutec.

Toni Inserra responsabile della Alcar per la Fiom Cgil di Torino dichiara: «siamo preoccupati per una situazione che ogni giorno peggiora. L’azienda dichiara di avere importanti crediti ma al tempo stesso gravi difficoltà di accesso alle linee di credito bancario. La situazione, ove non risolta, potrebbe pregiudicare la continuità delle produzioni e quindi dell’occupazione. Chiediamo alla Regione Piemonte di intervenire e collaborare ad una soluzione che preservi il patrimonio industriale ed i posti di lavoro in Valle».