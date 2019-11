Venaria, i pompieri salvano un gabbiano finito nelle acque del Ceronda

Molti curiosi non riuscivano a capire il perché fosse stata chiusa la passerella Mazzini a Venaria. La verità è venuta a galla (in tutti i sensi) poco dopo.

I Vigili del Fuoco, allertati da una famiglia, il cui bambino si era accorto che un gabbiano era finito nelle acque del Ceronda e non riusciva a venirne fuori, perchè era rimasto impigliato in un pezzo di ferro che lo teneva bloccato, sono prontamenti intervenuti. Questo ha comportato la chiusura della passerella Mazzini, l'intervento di diverse squadre dei pompieri, del gruppo sommozzatori e un inevitabile trambusto.

Ma alla fine, come in tutte le fiabe a lieto fine, il volatile è stato messo in salvo dai Vigili del Fuoco. E il piccolo che aveva visto il gabbiano in difficoltà ha potuto accarezzarlo.