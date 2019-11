Tenta di violentare studentessa Erasmus nel bagno di un bar: arrestato un ventitreenne

Ha seguito una studentessa polacca di 24 anni nel bagno di un bar e, dopo essersi chiuso dentro con lei, ha tentato di violentarla. Il colpevole è un ventitreenne pakistano, arrestato dai carabinieri per tentata violenza sessuale in un locale del quartiere Aurora, a Torino.

Il ragazzo, in compagnia di un amico connazionale, aveva tentato di avvicinare la giovane - studentessa Erasmus - alla fermata del bus, offrendosi di accompagnarla per un tratto di strada con la scusa dello sciopero dei trasporti. Poi la ragazza si è resa conto che le sue intenzioni non erano buone e ha deciso di fare una soste nel bar, dove si è verificato l'accaduto.

Sono state le grida della studentessa ad attirare le attenzioni dei clienti, che hanno subito dato l'allarme.