A Torino luci accese in sala e muscoli caldi per una doppia maratona: tutti gli eventi del weekend

Il weekend torinese del 23 e 24 novembre inizia all’insegna del cinema con l’apertura del 37° Torino Film Festival. Dopo l’inaugurazione di ieri sera sotto la Mole Antonelliana, il fitto programma di proiezioni prende ufficialmente il via tra le sale dei cinema Massimo e Reposi. E per tutti gli appassionati del genere, ritorna anche quest’anno il tradizionale appuntamento con la Notte Horror, da mezzanotte fino all’alba. Per informazioni: www.torinofilmfest.org

Ma anche la musica sarà protagonista di queste lunghe e piovose giornate autunnali. Il palco del Pala Apitour si prepara infatti ad accogliere due grandi live. Il primo, questa sera, vedrà la tappa torinese del nuovo tour di Daniele Silvestri, che quest’anno festeggia i 25 anni di carriera e sta portando in giro per i palazzetti d’Italia il suo ottavo album, “La terra dal vivo sotto i piedi”. Domani, invece, sarà l’eclettico Mika a scaldare l’atmosfera con “Revelation Tour”, che, nel nuovo disco di cui fa parte il singolo “Ice Cream”, ha deciso di riportare il focus totalmente sulla musica, a dodici anni dal debutto di “Life In Cartoon Motion”, lanciato dalla hit “Grace Kelly”. Per informazioni: www.palaalpitour.it

Il Teatro Colosseo, infine, accoglierà Elio (ormai senza Le Storie Tese) con lo spettacolo musicale “Il Grigio”, capolavoro di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, nell'adattamento di Giorgio Gallione in cui una decina di canzoni del Signor G. si intersecano magistralmente con il testo originale amplificandone le tematiche. Per informazioni: www.teatrocolosseo.it

Un fine settimana variegato anche dal punto di vista culinario. Al Lingotto Fiere, fino a domenica, le luci sono puntate sulla seconda edizione del Gourmet Food Festival (www.gourmetfoodfestival.it), per scoprire e riscoprire il forte legame tra cibo e territorio attraverso degustazioni, showcooking, street food e workshop.

Torna inoltre il Bagna Cauda Day, l’evento dedicato a uno dei piatti più tipici della tradizione piemontese, che, partendo dal suo fulcro nell’astigiano vede partecipare anche diversi ristoranti torinesi, elencati sul sito: www.bagnacaudaday.it.

Inaugurata ieri la mostra “Space Adventure” alla Promotrice di Belle Arti di Torino: in un allestimento capace di coinvolgere il visitatore a 360°, lo spazio e le sue meraviglie vengono raccontati con gli occhi (e gli oggetti) della NASA e dalla Città delle Stelle in Russia, fra tute, navicelle spaziali, satelliti, razzi, modelli in scala, pietre lunari e altri memorabilia originali che segnano il passaggio interplanetario di astronauti, tecnici e scienziati. Tutti i dettagli sul sito: www.space-adventure.it.

Infine, doppia maratona nella giornata di domani. Oltre alla velocissima T-FAST 42k – La maratona della Città di Torino, da piazza San Carlo a piazza Castello, prende il via anche la prima Maratona dello Shopping, evento organizzato da To Be Company col patrocinio della Città di Torino, un partner istituzionale come Ascom Torino e provincia e la collaborazione di Caffè Costadoro e Volkswagen Torino. 42, tra ristoranti e negozi, gli esercizi commerciali aderenti: la partenza è alle 10 da piazza Carlo Alberto presso il Villaggio della Maratona dello Shopping e l’arrivo, nella stessa piazza, è previsto entro le 19.