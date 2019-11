Il mostro della Laguna Nera riemerge dal Cinema Massimo: al TFF torna la Notte Horror

Torna anche quest'anno uno degli appuntamenti più amati e frequentati dal pubblico del Torino Film Festival: la Notte Horror.

Stasera, sabato 23 novembre, a partire dalla mezzanotte, la Sala Cabiria del Cinema Massimo ospiterà l’ormai consueta maratona cinematografica fatta di immagini raccapriccianti e presenze inquietanti.

Protagonista un grande classico, Creature of the Black Lagoon di Jack Arnold (USA, 1954). Tra i film più celebri degli anni Cinquanta, l'horror fantascientifico ruota attorno a una spedizione fatta da un gruppo di scienziati lungo il Rio delle Amazzoni, abitato dallo spaventoso Grill-Man, un ibrido metà uomo e metà pesce. Considerato il capolavoro di Arnlod, la pellicola deve gran parte del suo successo al costume indossato dallo stuntman Ricou Browning.

A questo grande pezzo d'epoca si affiancano due uscite recenti, Blood Quantum di Jeff Barnaby (Canada, 2019) e The Lodge di Severin Fiala e Veronika Franz (USA 2019). Il primo racconta di una rivolta di zombie che risparmia solamente l’isolata riserva di Red Crow Mi’gmaq, dove gli abitanti indigeni sono i soli a essere immuni alla piaga zombie. Il secondo, presentato in anteprima al festival, vede al centro della vicenda i piccoli fratelli Aidan e Mia, che, a seguito della scomparsa della madre, vivono insieme al padre Richard e alla sua nuova compagna Grace. Mentre stanno trascorrendo le vacanze di Natale in uno chalet di montagna, un impegno improvviso riporta l’uomo in città, creando così l‘occasione per la ragazza di familiarizzare con i figli. Ma una volta rimasti soli, per i tre avrà inizio un angosciante incubo.

La cassa del Cinema Massimo sarà aperta fino alle ore 3.15 o fino a esaurimento dei biglietti.