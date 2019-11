Piena del Po, Unia: "Finora nessun danno grave, me teniamo d'occhio il Fioccardo"

"Non abbiamo riscontrato grossi danni a Torino sud, per il momento. A nord, invece, abbiamo spostato in un altro ricovero i cani e i cavalli del Meisino per motivi di sicurezza. L'unica preoccupazione è per la zona del Fioccardo e oltre, dove scorre il torrente Sappone. La stiamo monitorando ora per ora". Così l'assessore all'ambiente della Città di Torino Alberto Unia dalla sede della protezione civile, nella giornata in cui è attesa la piena del Po.

"Dovremo fare un bilancio dopo le ore 12, quando è previsto il picco. Già stamattina presto il livello dell'acqua era salito di 1,5 metri con netto anticipo rispetto alle previsioni. In totale, quindi, l'altezza aumenterà da 2,5 a 3 metri".

"Grazie all'annullamento della maratona - conclude - siamo riusciti a spostare i volontari della protezione civile sull'emergenza idrogeologica, incrementando le squadre operativa da ieri sul territorio".