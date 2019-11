Maltempo a Torino, Murazzi sommersi dalla piena del Po: la situazione dei fiumi

Piove da giorni e Torino si ritrova “sommersa” dall’acqua. E’ passata intorno alle 12 la piena del fiume Po, ampiamente annunciata e attesa dalla protezione civile. I Murazzi, già da ieri sera, risultano coperti a metà dall’acqua.

Tanti i curiosi che questa mattina, ombrelli in mano, si sono recati lungo il fiume Po per constatare con i propri occhi la situazione: le arcate sono sommerse dall’acqua, che ha coperto completamente la camminata e a metà i lampioni. Nonostante l’allerta arancione, il livello del fiume è comunque decisamente inferiore all’alluvione del 2016.

Se in centro, in zona Gran Madre e piazza Vittorio, la situazione rimane sotto controllo, maggiore attenzione e rischi si registrano in zona Meisino e Fioccardo, zone considerate storicamente più a rischio: polizia, carabinieri, agenti della polizia municipale e protezione civile presidiano le aree più critiche al fine di evitare che la situazione degeneri.

Per quanto riguarda la Dora, con il letto più piccolo e quindi maggiormente a rischio esondazione, la situazione all’ora di pranzo è sostanzialmente tranquilla, sotto controllo. Il livello è alto, l’acqua ha orma lambito i ponti e la corrente risulta forte proprio a causa della conformazione del fiume, ma non si registrano criticità. Questione ponti: all’ora di pranzo risultano tutti aperti e percorribili. Per precauzione il ponte Carpanini è stato alzato.

Un occhio va poi inevitabilmente alle previsioni meteo: non sono previste piogge forti nel pomeriggio e la piena è passata. Tutte condizioni che dovrebbero far pensare a un rientro dell’allarme con il passare delle ore.