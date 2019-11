Voragine sulla A21 in direzione Torino, autostrada chiusa in entrambi i sensi di marcia

In seguito al perdurante maltempo, pochi minuti fa si è aperta una grossa voragine in un tratto astigiano dell’autostrada Torino-Piacenza-Brescia, in direzione Torino, all’altezza del km. 21+700, corrispondente alla zona di Villafranca d'Asti

L’autostrada al momento è ovviamente chiusa in direzione Torino, con uscita obbligatoria ad Asti Ovest, mentre in direzione opposta il traffico è bloccato per consentire ai vigili del fuoco (presenti con due squadre, una per direzione di marcia) e al personale della società autostradale di compiere le opportune verifiche.

Un ulteriore dettaglio, che rende ancor più evidente la drammaticità della situazione, è che pochi secondi prima del cedimento, probabilmente dovuto alla corrosione causata da un torrente attiguo, sono transitate due auto.