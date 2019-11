Domani, nella Giornata contro la violenza sulle donne, la presentazione corsi Unitre Torino Metropolis

Nel 2018 sono morte per femminicidio 142 donne. Un dato in aumento del 0.7% rispetto all'anno precedente. E solo nei primi 10 mesi del 2019 il conto segna già 94 vittime. Una situazione drammatica che non può lasciare indifferenti. Per questo Unitre Metropolis conferma il suo impegno partecipando all'iniziativa "Posto Occupato" . Durante la presentazione dei corsi, che avverrà proprio durante la ricorrenza, una sedia rimarrà simbolicamente vuota per ricordare che lì poteva esserci seduta una donna che invece è rimasta vittima di femminicidio.

L'inaugurazione del calendario di Unitre Metropolis per il 2019/2020 avverrà alle ore 17 nella sala soci Coop di corso Molise 2. Si prospetta un altro anno ricco di corsi per l'università della terza età di Torino Metropolis. Oltre a "Non siamo nativi digitali", il corso di alfabetizzazione sulle nuove tecnologie presentato lo scorso 6 novembre, ci saranno altre attività per tutti i gusti. Come ad esempio "Torino Insolita" a cura dell'architetta paesaggista Alessandra Aires, che vuole mostrare pezzi di città a tratti sconosciuti ai più con un occhio di riguardo verso l'economia green. Ci saranno anche tante iniziative utili per la vita di tutti i giorni. Come "Conosciamoci Meglio" del dottor Aimone: un percorso alla scoperta del nostro corpo con l'obiettivo di migliorare il proprio stile di vita partendo dalla postura fino all'alimentazione.

Argomenti diversi ma stesso obiettivo, attraverso il gruppo di auto mutuo aiuto che guarda al benessere psicologico con le sedute di ascolto del dottor Marco Notaristefano. Nella società odierna è fondamentale destreggiarsi tra le offerte a disposizione per non rimanere truffati. Ecco che allora viene incontro il corso di educazione finanziaria. Ci sarà poi spazio anche per gli hobby come il giardinaggio, il laboratorio di teatro e il corso di danza del ventre.