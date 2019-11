Campagna di informazione della Città metropolitana sugli impianti termici

La Città metropolitana di Torino e la Provincia di Asti, in collaborazione con la Regione Piemonte, danno il via ad una campagna di comunicazione dedicata a cittadini proprietari o inquilini di un immobile e agli amministratori condominiali per divulgare informazioni corrette sulla conduzione e manutenzione del riscaldamento e del raffrescamento nelle nostre case nel rispetto dell’ambiente, per risparmiare denaro ed evitare inutili sprechi di energia.

“Le dieci cose da sapere (e da ricordare)” è un utile e facile strumento di informazione, alla portata di tutti, per conoscere da vicino il nostro impianto di riscaldamento, per sapere chi ne è responsabile, conoscere i costi di gestione e le eventuali sanzioni nel caso in cui non vengano ottemperati gli obblighi previsti dalla legge.

La Città metropolitana di Torino è partita dalle difficoltà che spesso emergono nel districarsi fra le norme che definiscono obblighi, scadenze e procedure per una corretta gestione degli impianti termici: per questo è nato il decalogo che riporta le principali regole che il responsabile di un impianto deve sempre applicare, sia come proprietario, inquilino o amministratore nel caso di un condominio con impianto di riscaldamento centralizzato.

Il materiale riguarda il rispetto dei periodi di attivazione degli impianti e delle temperature previste; la registrazione dell’impianto sul Catasto Regionale degli Impianti Termici, il CIT, e la fornitura al manutentore di fiducia dei dati necessari alla compilazione del Libretto di impianto; infine l’esecuzione delle manutenzioni ed i controlli di efficienza energetica secondo le scadenze di legge.

La campagna sarà diffusa, a partire da domani martedi 26 novembre, attraverso i settimanali locali e via web a partire dai due siti istituzionali www.cittametropolitana.torino.it e www.provincia.asti.gov.it

Per altre info ci si può rivolgere allo Sportello Ambiente della Città metropolitana, numeri di telefono e mail alla pagina http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/sportello-ambiente