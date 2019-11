Finita l'allerta meteo anche a Moncalieri: diminuito anche il livello del Po

Ha smesso di piovere da ore, nel pomeriggio si è rivisto persino un pò di sole. A Moncalieri è finita l'allerta meteo, per fortuna questa volta non ci sono state conseguenze disastrose come in occasione dell'alluvione del novembre 2016.

I nuovi livelli dei fiumi tranquillizzano: il Po, che in mattinata preccupava ancora, è sceso di circa 30 centimetri nel pomeriggio, mentre il Chisola ormai è assestato poco sopra la presoglia di 2 metri e 9. Ieri era salito fino a oltre quota 4 metri e mezzo.

Ora è tempo della conta dei danni, che fortunatamente sono stati contenuti. Qualche garage e cantina allagata, mentre è andata peggio a qualche capannone vicino le zone di laminazione dei fiumi. Allagamenti o problemi che per fortuna non hanno nulla a che fare con quanto capitato nel 2016.

A La Loggia, in mattinata, sono stati evacuati due anziani che si sono ritrovati l’appartamento allagato. Dopo essere stati rifocillati in parrocchia, sono andati a casa dei figli. Intanto continua il presidio di Carabinieri, Polizia Municipale, Protezione Civile e tecnici del Comune di Moncalieri.

"Su mia indicazione, su tutto il territorio sono al lavoro le squadre per la pulizia dei tombini e delle caditoie, e per interventi sulle buche formatesi a causa delle piogge", ha fatto sapere il sindaco Paolo Montagna. Sono stati riaperti il Ponte di Barauda e strada Vinovo, mentre rimangono precauzionalmente chiusi i sottopassi Brandina e Tiro a Segno e il Parco di Lungo Po Abellonio.

La viabilità del territorio è regolare come il servizio di trasporto pubblico locale. La conferma che a Moncalieri si sta tornando alla normalità, dopo un lungo weekend di pioggia e maltempo.