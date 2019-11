La Drogheria punta a fare il bis: giovedì 28 apre il suo "bazar" in piazza Vittorio Veneto

La Drogheria raddoppia. In un periodo in cui la movida finisce spesso al centro del mirino, c'è un locale storico delle serate torinesi che sceglie di "raddoppiare". Ma anche di diversificare. E' infatti fissata per giovedì 28 novembre l'apertura di una Drogheria-bis, che in realtà non sarà un bar, ma una rivendita. Un bazar: di vini, ma anche prodotti come caffè, cacao, spezie e simili.

Sempre in piazza Vittorio Veneto. Anzi, proprio accanto alla "vecchia" drogheria, aperta ormai dal 2002. "Pensiamo a prodotti non convenzionali, cercando di escludere i prodotti "da scaffale", in favore di articoli più di nicchia, possibilmente legati al territorio data l'importante affluenza di stranieri che gravita attorno a Piazza Vittorio Veneto", dicono i responsabili.