Maltempo, Uncem:"Alpi sono una cerniera: soluzione solo in investimenti"

"Mai come oggi, purtroppo, le Alpi sono barriera e non cerniera. O dentro o fuori. Le grandi vie di comunicazione del nord-ovest, come la rete minore, sono entrate in crisi nelle ultime 56 ore con una drammaticità che non lascia scampo. La A6 Torino-Savona interrotta nelle due direzioni tra Savona e Altare verso nord e tra Millesimo e Savona verso sud. La A5 Torino-Aosta interrotta tra Ivrea e Pont St. Martin, con transito dei soli veicoli leggeri su viabilità alternativa; i mezzi pesanti provenienti da Francia, Svizzera e Piemonte sono deviati verso il tunnel del Frejus. La A21 Torino-Piacenza interrotta in entrambi i sensi di marcia tra i caselli di Asti Ovest e Villanova d'Asti. E ancora: la Asti-Cuneo non conclusa, la A7 che che da Serravalle in giù sembra un tracciato di montagna. E poi il Traforo di Tenda a senso unico, in balia delle bizze dei vigili francesi, delle frane della Roja e della magistratura. Il Colle della Maddalena chiuso a ogni nevicata. Tutte le altre Statali e strade provinciali interregionali, verso sud in particolare, con rischi di frane, cantieri e restringimenti. Ci resta la Valle di Susa con il Frejus, l'autostrada carissima e le statali. L'unica e sola soluzione sono gli investimenti". A dirlo è il Presidente nazionale Uncem Marco Bussone, all'indomani del maltempo che ha colpito il maltempo, con danni su tutta la rete viaria.

"Nelle infrastrutture principalmente - continua Bussone - per le manutenzioni che non escludono le nuove opere, nuovi percorsi e tracciati. Sui quali però manca da vent'anni la capacità di pianificazione da parte del pubblico. Il sistema di Enti locali montani, le Unioni montane di Comuni, questa pianificazione sulle infrastrutture la vogliono attuare, recuperare con la Regione e il Ministero dei Trasporti delle Infrastrutture che deve mettere al centro le Alpi. Si passa da qui per unire l'Italia all'Europa e dare all'arco alpino la vera capacità di essere cerniera. Pianificazione, investimenti, prevenzione, gestione vera del territorio reinvestendo una percentuale dei pedaggi delle autostrade a pagamento".

"Ripartiamo da qui. Uncem non farà mancare determinazione, impegno, proposte, coesione degli Enti montani che rappresenta" conclude il Presidente.