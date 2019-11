Emergenza maltempo. Il chivassese conta i danni

Sembra rientrare l'emergenza alluvione nei comuni del chivassese, dopo l'allerta arancione, ed in qualche caso rossa, lanciata dalla Protezione Civile della Regione Piemonte.

Le amministrazioni comunali stanno facendo la conta dei danni. Il paese più colpito, il piccolo centro di Brandizzo, a pochi chilometri da Chivasso. Qui, l'esondazione in più punti dei torrenti Sturella e Malonetto hanno causato la chiusura di diverse strade, come via Di Nanni, il sottopasso del supermercato Galassia e di via Volpiano all'angolo con via Papa Giovanni. Ma non solo. L'acqua ha trasformato i sottopassi stradali in veri e propri torrenti e anche il campo sportivo ha subito dei gravissimi danni. In via precauzionale le scuole rimarranno chiuse oggi e domani.

A Volpiano, l'Arpa è dovuta intervenire vicino allo stabilimento dell'Eni dopo che i cittadini avevano segnalato un forte odore di gasolio. Le precipitazioni hanno infatti fatto tracimare alcune vasche di decantazione. Al momento si sta cercando di capire se ci sono state contaminazioni dei campi vicini.

A subire problemi è stato anche il trasporto ferroviario. A causa dei livelli idrometrici troppo elevati del Malone, il ponte di San Benigno è stato chiuso e i treni della linea ferroviaria da San Benigno a Bosconero sono stati sostituiti da bus.

A Chivasso non ci sono stati danni. I bacini di laminazione ed il sistema di pompaggio ha infatti fatto defluire l'acqua dei corsi minori nel Po senza causare esondazioni.