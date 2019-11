Fas Serramenti di Castellinaldo d'Alba: passione per il legno dal 1957 (VIDEO)

FAS Serramenti creata negli anni ’50, oggi è guidata da Lorenzo e Chiara Elia, con la missione di una produzione eccellente e in linea con i più esigenti requisiti di responsabilità sociale.

L’eco sostenibilità del legno e della sua lavorazione, distinguono la produzione di una scelta esclusiva.



Al contrario di altri materiali, come alluminio e PVC, il legno è un materiale naturale, rinnovabile, ecologico e sostenibile, con un ciclo vitale che rispetta l’ambiente e la salute.



Tra le principali caratteristiche delle essenze lignee utilizzate sono evidenti le capacità di donare atmosfera e calore agli ambienti interni, la grande adattabilità a tutte le declinazioni d’arredo, l’elevata durabilità, gli elevati coefficienti di isolamento termico, la flessibilità delle lavorazioni, la possibilità di personalizzazioni in innumerevoli effetti e colorazioni e la resa estetica con utilizzo di finiture ed effetti di massima naturalezza. Oltre a tali vantaggi, scegliendo questa preziosa materia prima, si contribuisce fattivamente alla diminuzione delle emissioni di CO2 e all’equilibrio dell’effetto serra.



FAS vi attende all’ Artigiano in Fiera a Milano dal 30 novembre all’8 dicembre presso il padiglione 4 /stand S156.



La nostra sede si trova in St. Gorghi 1 - Località Pautasso - 12050 Castellinaldo d'Alba - (CN).



I nostri uffici sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00



Sito internet: www.fasserramenti.com/