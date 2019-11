Amministrazione semplice per comuni e imprese, convegno il 27 novembre a Torino

Importante appuntamento in programma a Torino per il prossimo 27 novembre. Si tratta di un workshop organizzato da Città Metropolitana di Torino, ANCI Piemonte, PON (Governance Capacità Istituzionale 2014-2020) e Metropoli Strategiche Torino, dal titolo “L’Amministrazione semplice per i comuni e le imprese”. Si svolgerà, con inizio alle 14,30, nella Sala Consiglieri di Palazzo Cisterna in via Maria Vittoria 12.

Durante i lavori verranno condivise con le amministrazioni comunali le iniziative riguardanti la stesura di linee guida sulle procedure amministrative e tributarie dell’occupazione del suolo pubblico da parte delle imprese di traslochi e l’uniformazione delle procedure tributarie inerenti la differenziazione delle aliquote tassa rifiuti per i centri di controllo e le officine di riparazione. L'occasione costituirà un'utile momento di confronto sui procedimenti di autorizzazione ambientale che coinvolgono la Città Metropolitana di Torino. Verranno così presentate le prime soluzioni di semplificazione dei procedimenti che coinvolgono le imprese del territorio.

Anci Piemonte e Città metropolitana di Torino hanno aderito al progetto Metropoli Strategiche (finanziato nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020), proprio con l’obiettivo di accompagnare la Città metropolitana nel processo di innovazione istituzionale, verso una vera semplificazione amministrativa, realizzazione e innovazione dei servizi.

Sono tre gli ambiti di azione: la "Semplificazione" inerente i procedimenti riguardanti le attività produttive (uniformare le regolamentazioni comunali, promuovere la gestione associata dei SUAP, agevolare le procedure informatiche); la "Gestione associata" nell'acquisizione di beni e servizi; una "Pianificazione strategica" al fine di definire gli indicatori di monitoraggio del Piano e di coordinare gli strumenti di programmazione.

Nell'ambito del progetto, il percorso di lavoro sulla semplificazione ha riguardato, nel corso di quest'anno, più campi di attività. Si è partiti dall’organizzazione dei Suap (Sportello Unico per le Attività Produttive) con azioni finalizzate al rilevamento degli ambiti problematici inerenti la modulistica e la regolamentazione, e alla condivisione di prassi interpretative, la semplificazione e l’uniformazione della regolamentazione comunale e dei procedimenti riguardanti le attività produttive, l’elaborazione di linee guida sulla vendita diretta su area pubblica da parte degli imprenditori agricoli.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, il SUAP, è uno strumento di semplificazione amministrativa per coordinare tutti gli adempimenti richiesti per la creazione di imprese.

All’apertura dei lavori del 27 novembre i saluti istituzionali verranno portati dal consigliere delegato alle attività produttive della Città metropolitana di Torino Dimitri De Vita, dal vice presidente di Anci Piemonte Marco Curto e dal capo di area studi, ricerche e banca dati Autonomia di Anci Paolo Testa.

Iscrizioni su anci.piemonte.it/27novembre19 e info al numero 011.8612921