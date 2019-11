Giovanni Tesio ospite ai Caffè Culturali Viù

Un nuovo bel momento di letterature e cultura quello che si preannuncia per i viucesi amici dei Caffè Culturali Viù. Sabato 7 dicembre, infatti, alle ore 17.30 verrà presentato il libro “Gli zoccoli nell’erba pesante” dell’illustre professore e scrittore Giovanni Tesio. Preso il Caffè Rocciamelone di piazza XXIV maggio si ritroveranno i lettori di Viù per ascoltare le parole di questo formidabile autore piemontese intervistato dal vicesindaco Alberto Guerci e dallo scrittore e divulgatore Alessandro Mella.

Un pomeriggio dedicato ad un’opera molto particolare: "Un’immersione in una realtà lontana e insieme prossima. Una vita: la vita di un ragazzo di campagna diventato un adulto consapevole, anche grazie al privilegio degli studi, che ritorna al paese in cui è cresciuto per rintracciarne gli umori, per ripercorrere il transito delle cose profondamente mutate nel passaggio che separa gli anni ’50 e i ’60. Rituali rimemorati di un mondo piccolo e finito, che tuttavia continua a pulsare e a pretendere un’attenzione che qui si traduce in una scrittura chiara e minuziosa. Attraverso la memoria che scioglie nodi e grovigli interiori, si disegna una trama di fatti, oggetti, personaggi, emozioni, pulsioni, lavori, rituali, affetti, dolori, e dal fondo di questa vita intima a poco a poco emerge un’oggettiva e segreta bellezza".