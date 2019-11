Da lunedì 2 dicembre nuovo CUP UNICO Piemonte presso l'ospedale Mauriziano di Torino

Da lunedì 2 dicembre 2019 sarà attivo presso l’Azienda Sanitaria Ordine Mauriziano di Torino il nuovo numero verde 800.000.500 dedicato al servizio CUP UNICO Piemonte, dal quale si potrà prenotare, modificare, cancellare visite, esami diagnostici e specialistici, con chiamate sia da rete fissa che da rete mobile.

Il servizio di chiamata sarà attivo tutti i giorni, sabato e domenica compresi, dalle ore 8 alle 20, escluse le festività nazionali.

Durante l’eventuale tempo di attesa della comunicazione, il servizio offrirà la possibilità di essere richiamati da un operatore, fornendo il proprio numero di telefono. Continuerà a funzionare il servizio di chiamata automatica come promemoria per l’appuntamento fissato per visita e/o prestazione sanitaria.

All’interno dell’ospedale Mauriziano (atrio Sale Operatorie Generali – corridoio Rosselli) sarà collocato un totem dal quale sarà possibile prenotare evitando le code allo sportello. Inoltre sarà attivata una App per le prenotazioni online disponibile sia per Android sia iOS.

Stiamo lavorando per voi. Per attivare questo nuovo servizio, dalle ore 11.00 di venerdì 29 novembre 2019 sarà temporaneamente sospesa l’attività di prenotazione e disdetta presso lo sportello CUP e gli ambulatori dell’ospedale, nonché l’attività di prenotazione presso l’attuale CUP telefonico.

Lunedì 2 dicembre 2019 l’attività di prenotazione riprenderà con le nuove modalità previste dal CUP UNICO regionale, anche per quanto riguarda lo sportello CUP del Presidio.

Il nuovo servizio di prenotazione permetterà una migliore accessibilità grazie all’ampia funzionalità del CUP telefonico, ai totem ed all’App per la prenotazione online.

Inoltre, il CUP UNICO Regionale consentirà una più ampia offerta di Strutture ospedaliere ed ambulatoriali, sia della sanità pubblica sia della sanità privata convenzionata, che a regime coinvolgerà tutto il Piemonte. Nella fase di avvio del nuovo sistema potrebbero registrarsi alcuni inconvenienti, per i quali ci scusiamo anticipatamente.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.mauriziano.it nella sezione: “prenotazione visite ed esami”.