"Raccontare il quartiere": a Le Vallette una mostra nelle scuole ripercorre la storia della comunità

In occasione del 58° Anniversario dell'inaugurazione del quartiere Vallette, che risale al 25 novembre del 1961, avrà luogo la presentazione al pubblico della mostra Raccontare il quartiere, ultima fra le iniziative del progetto QUI ABITO, vincitore del bando AxTO, Azioni per le periferie di Torino. L’appuntamento è per giovedì 28 novembre alle ore 17,30 presso l’Istituto Comprensivo D.M. Turoldo, Via delle Magnolie 9.

Gli insegnanti e gli studenti del IC Turoldo, insieme agli abitanti del quartiere (dai più conosciuto per un’antica “cattiva fama” che per averci mai messo piede), non sono solo i destinatari ma i veri protagonisti della mostra a cura di Cliomedia Public History, l’associazione capofila del progetto QUI ABITO.

Il percorso narrativo si snoda attraverso pannelli che raccontano il quartiere a partire dalle origini: i primi mattoni posti per la costruzione di quello che avrebbe dovuto essere un “quartiere modello”, l’assegnazione delle case, le forme di socializzazione, le attività sportive e del tempo libero, la “geografia dei ragazzi” ma anche il perché degli stereotipi e i problemi con la droga e il terrorismo negli anni della costruzione del vicino carcere. Non manca un’eloquente esemplificazione di come la periferia possa essere anche una “risorsa”: è infatti alle Vallette che si sono sperimentate avanzate innovazioni nella didattica scolastica come in ambito artistico e soprattutto teatrale.

Filo conduttore sono i ricordi dei 16 testimoni intervistati che hanno consentito sia di mettere meglio a fuoco alcuni aspetti di questa storia, confermando precedenti ricerche, sia di suggerire nuove riflessioni e nuove domande di storia.

Le interviste in audio-video sono state realizzate dai ragazzi della Turoldo nel corso delle attività didattiche del progetto QUI ABITO, il cui scopo era quello di stimolare la conoscenza e l’approfondimento della storia del quartiere attraverso documenti d’archivio, fotografie di famiglia, interviste a residenti: nonni, genitori, conoscenti a cui i ragazzi hanno dedicato il massimo di attenzione ricevendo a loro volta un’attenzione non certo minore. Generazioni diverse si sono incontrate per apprendere e riflettere sul passato della propria comunità ma anche, più in generale, sulla storia della città e del nostro Paese.

È una mostra ipertestuale: ai brani di intervista selezionati per i diversi temi si ha accesso, utilizzando un qualsiasi smartphone, attraverso un lettore QR-code. Fra i documenti riprodotti fotografie storiche raccolte in archivi di enti pubblici e privati e nelle famiglie, articoli dall’Archivio de “La Stampa”.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’ebook di prossima pubblicazione sul sito www.quiabito.it, ove è possibile trovare la documentazione delle diverse attività svolte nel corso del progetto, che ha avuto fra i suoi principali partner, oltre all’Istituto Comprensivo Turoldo, il Dipartimento di Architettura e Design – DAD del Politecnico di Torino insieme alla Casa del Quartiere e all’Associazione Manal. Preziosissima è stata la collaborazione del Centro di Documentazione Storica della Circoscrizione 5.

I principi a cui si è ispirato il progetto sono quelli della public history e dunque l’idea che la conoscenza della storia, praticata secondo metodologie scientifiche e attraverso il coinvolgimento delle comunità, possa essere uno strumento fondamentale per una più consapevole cittadinanza e per una positiva progettualità rivolta al futuro.

Il progetto ha ricevuto il patrocinio di AIPH - Associazione Italiana di Public History.

VISITE ALLA MOSTRA

Nel corso del mese di dicembre sono programmate visite per gli alunni delle classi elementari e medie delle Vallette e delle scuole della città che ne faranno richiesta. Oltre che nel pomeriggio dell’inaugurazione la mostra sarà aperta al pubblico in alcuni pomeriggi della settimana.

Il calendario sarà comunicato attraverso il sito della IC Turoldo e di www.quiabito.it.