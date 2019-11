A Torino il Congresso FIMP (VIDEO)

“Il Pediatra di Famiglia tra passato e futuro: una sfida impegnativa per la tutela dei nostri bambini” è il titolo del Congresso FIMP che si terrà sabato 30 novembre presso il Centro Congressi “Torino Incontra”, a Torino in via Nino Costa 8.



Un format innovativo basato sui main topics della Pediatria di Libera Scelta, che favorirà un’efficace condivisione della conoscenza, un proficuo confronto su temi di particolare attualità e un coinvolgimento dei media.



Non mancherà il coinvolgimento dei giovani under 35, specializzandi e giovani specializzati, grazie a un’area dedicata alla presentazione di contributi scientifici.

FIMP Piemonte, attraverso il Congresso 2019 e le iniziative future, si prefigge tre obiettivi:

• incrementare il ruolo educativo e di prevenzione del Pediatra di Famiglia, avvicinandosi sempre di più alle necessità dei piccoli pazienti e delle loro famiglie

• piano nelle relazioni con le Istituzioni promuovere sinergie virtuose con le aziende nell’esclusivo interesse dei pazienti, con la finalità di un miglioramento della qualità di vita.

PROGRAMMA



8:45 Saluto delle Autorità e presentazione del Congresso

9:00 Relazione del Presidente Nazionale FIMP

La FIMP oggi e domani

P. Biasci

9:30 La pediatria fra calo demografico e nuovi modelli organizzativi possibili

D. Tarò



9:50 TAVOLA ROTONDA

Il ruolo del Pediatra di Famiglia: tra passato e futuro

G.M. Barbero - P. Biasci - D. Tarò - G. Pistone - D. Careddu



IL PEDIATRA DI FAMIGLIA E LA PROMOZIONE DELLE VACCINAZIONI

Moderatori: R. Colombo - P. Rosso

10.30 Come vengono coinvolti oggi i PLS nelle strategie vaccinali: stato dell’arte in altre realtà italiane

V. Flori

10:50 TAVOLA ROTONDA

Vaccinazioni non obbligatorie e nuovi modelli organizzativi

L. Ferrara - V. Flori - S. Gambotto - D. Montù - P. Rosso

11.30 Coffee break



IL RUOLO DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA SU ALIMENTAZIONE E STILI DI VITA

Moderatori: M. Caccini - D.Tarò

11.45 Ruolo di prevenzione del Pediatra di Famiglia

Una corretta nutrizione, dalla nascita all’adolescenza, per un adulto più sano

G. Bona

12.15 Ruolo di prevenzione del Pediatra di Famiglia

Corretti stili di vita, supplementazione con Vitamina D, avviamento allo sport

S. Gambotto

12.40 Dibattito

13.00 Colazione di lavoro



IL PEDIATRA DEL FUTURO E PER IL FUTURO: “COSE” DA CONOSCERE

Moderatori: M.C. Giaccari - A. Zavallone

14.00 Novità in Dermatologia: angiomi, acne giovanile e dermatite atopica

P. Coppo

14.20 Alert sull’inquinamento magnetico: compiti del Pediatra di Famiglia

M. Fiore



COSA BOLLE IN PENTOLA NELLE PROVINCE: CONFRONTIAMOCI

Moderatori: G. Comazzi - M. Doria - U. Ramenghi

14.40 Cuneo: Prevenzione oculistica: ruolo del Pediatra di Famiglia

M. Leto

14.55 Vercelli: Utilizzare i dati dei Bilanci di Salute: presa in carico dell’obesità nell’ambulatorio del Pediatra di Famiglia

R. Colombo

15.10 Novara: Valutazione e trattamento del dolore nello studio del Pediatra di Famiglia

D. Careddu

15.25 Torino: Il sonno del bambino: ruolo del Pediatra di Famiglia

E. Malorgio

15.40 Torino: Novità diagnostico-terapeutiche in tema di riniti

M. Landi



16.00 TAVOLA ROTONDA

Cronicità e prevenzione: il futuro della medicina territoriale in Piemonte

G.M. Barbero - R. Obrizzo - R. Venesia

16.30 PROGETTO GIOVANI

Premiazione migliori Poster

G.M. Barbero - E. Malorgio - U. Ramenghi - L. Vagliano

17.00 Consegna e compilazione dei questionari ECM

Conclusione dei lavori congressuali