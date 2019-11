Piemex, una serata per scoprire la ricetta per la crescita, tra relazione, innovazione e sviluppo

"Ingredienti per la crescita: relazione, innovazione e sviluppo". E' questo il titolo dell'incontro organizzato da Piemex che si terrà mercoledì 4 dicembre alle 18 presso gli spazi del Loft music and more di via Cervino 26/A. Un appuntamento che, sulla scorta dei successi degli eventi delle settimane precedente, rilancia l'occasione di fare rete, cercare nuove strade di crescita e al tempo stesso mettere in luce i riflessi sociali delle proprie attività, che puntano a fare business, ma non solo.



I lavori si apriranno con gli inteventi di Franco Contu, cofondatore di Sardex SpA, mentre sarà Alessandra Romano, Ceo del Circuito Piemex.net, ad affrontare il tema de "L’innovazione e il territorio: come le aziende possono fare la differenza attraverso Piemex". Un momento in cui si ripercorreranno le esperienze significative di alcune imprese sul fronte dell'uso dei crediti nell'acquisto, che hanno dato vita a un circolo virtuoso di prodotti e servizi.



"Lo sviluppo e la finanza: come le imprese possono adeguarsi alle nuove normative" sarà invece il contributo a cura di Luciano Maria Ficara, consulente aziendale, mentre si intitola "La relazione e la crescita: come le alleanze possono far fiorire l’azienda" l'intervento a cura di Barbara Boaglio e Gian Luigi Barberis, esperti di Sviluppo personale dell’imprenditore.



A seguire, sarà allestito un aperitivo di networking organizzato, per dare occasione per un momento di aggregazione tra i partecipanti, mentre alle 21 ci sarà la premiazione del contest che accompagnerà gli incontri, seguita da momenti di svago e intrattenimento.

"Sulla scorta del buon risultato degli ultimi eventi che abbiamo organizzato, con il piacere dimostrato dalle nostre imprese di stare insieme, conoscersi e relazionarsi - commenta Alessandra Romano - abbiamo pensato a un nuovo appuntamento che potesse rilanciare quel modello, ma anche portare contenuti interessanti per chi fa impresa".