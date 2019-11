Moncalieri, guardia giurata compiacente aiutava 40enne a rubare al Lidl: entrambi denunciati

Una guardia giurata in servizio in sostituzione del “titolare” e un 40enne sono stati denunciati dalla polizia municipale di Moncalieri, per aver messo in piedi un meccanismo collaudato di taccheggio all’interno del Lidl di corso Savona.

Il meccanismo era stato ben oliato. Il vigilante dava il via libera all’uomo, che si faceva aiutare dal figlio minorenne, dopo che avevano nascosto merce dentro una busta lasciata appositamente in una cassa vuota, lontano da sguardi attenti e indiscreti. Il padre del ragazzino, per sembrare un cliente come tanti, andava a pagare una parte di spesa regolarmente. Era poi la guardia giurata che dava il via libera ai ladruncoli per allontanarsi, quando non vedeva nessun dipendente nelle vicinanze che poteva scoprire il giochino.

A scoprire tutto questo, che avveniva all'interno del supermercato Lidl di corso Savona, è stata la polizia municipale di Moncalieri. Erano di pattuglia quando all'uscita del supermercato avevano visto la scena del vigilantes rincorrere fuori gli altri due, simulando un inseguimento per bloccarli. In realtà era una scena anche quella. Gli agenti hanno avviato le indagini del caso e, dopo che sono state visionate le telecamere, la verità è venuta a galla.

Il ragazzino è stato segnalato alla procura dei minori, mentre il padre e il vigilantes (che è stato ovviamente allontanato), sono stati denunciati.