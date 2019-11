Pulizia delle strade dopo gli incidenti: la Città Metropolitana indirà e gestirà la gara d’appalto anche per il Comune di Torino

La Città Metropolitana svolgerà anche per conto del Comune di Torino la funzione di stazione appaltante del servizio di pulizia e ripristino delle strade a seguito di incidenti della circolazione. Lo ha annunciato il Consigliere metropolitano delegato ai lavori pubblici, Fabio Bianco, rispondendo in Consiglio metropolitano ad una interrogazione del Consigliere Silvio Magliano del gruppo “Città di città”, il quale ha fatto riferimento all'insufficiente livello del servizio prestato dall'azienda appaltatrice nel territorio del capoluogo.

Magliano ha ricordato che in passato era stato ipotizzato un bando di gara unico e congiunto tra Città di Torino e Città Metropolitana per la pulizia delle strade e per il ripristino dei manufatti presenti sulle arterie, gestito dall'Ente di area vasta in qualità di stazione appaltante. Il Consigliere Bianco, ha confermato che la Città metropolitana ha iniziato la procedura per indire la gara d’appalto per il territorio della Città di Torino, a seguito di una richiesta del Comune. L’intera procedura, dall'indizione all'aggiudicazione, è affidata alla Centrale Unica Appalti e Contratti della Città Metropolitana, che a breve pubblicherà il bando della gara d’appalto, con un importo a base d’asta per quanto riguarda la sola Città di Torino di 1.900.000 euro più IVA per un anno, con un’opzione di prosecuzione di ulteriori sei mesi. Gli atti e la documentazione di gara (progetto tecnico, capitolato d’oneri, allegati, ecc.) vengono predisposti dalla Città Metropolitana di concerto con il Comune di Torino, che conserva comunque la competenza sugli atti di programmazione, sull'adozione della determinazione a contrattare e sulla fase che segue l’aggiudicazione definitiva.

Il capitolato speciale d’appalto prevede il ripristino delle infrastrutture a seguito di danni lievi e in particolare l’esecuzione sotto la direzione e la vigilanza degli uffici della Città di Torino del ripristino dello stato dei luoghi e delle pertinenze stradali danneggiate da incidenti: barriere di sicurezza, segnaletica, muri, materiale di arredo urbano, recinzioni, pali per l’illuminazione stradale, ecc. L’azienda appaltatrice dovrà fornire una regolare certificazione tecnica a richiesta degli Uffici tecnici della Città di Torino.