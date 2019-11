La 3ª edizione di Racconigi in Trippa dal 29 e 30 novembre

L’attesa è grande per le Cene a tema con i prodotti dell'eccellenza Racconigese: Real Cappone, Real Biscotto e More di Gelso. L’appuntamento è per Venerdì 29 e Sabato 30 novembre, presso il Salone ex Cinema San Giovanni, alle ore 20, con il gustosissimo menù a base di:

Tacchinella con salsa capponata

Insalatina invernale con cappone

Peperoni in bagna cauda

Agnolotti di cappone al ragù

Passato di verdure con trippa

Cappone arrosto con patate al forno

Meringata con Real Biscotto

e Mora di Gelso

Vini

Caffè

Prezzo: 28 euro

Iscrizioni presso: Ufficio Turistico (Comune) Tel. 392 081406 - Ottica A.R. in Via Morosini - Dream Bar in via San Giovanni 23

A seguire, durante il mese di dicembre si potranno degustare piatti con base di prodotti De.Co. nei seguenti ristoranti Racconigesi:

Osteria Bela Rosin

Ristorante Pizzeria Bistrot des Artistes

Vineria Ristorante El Quartin

Ristorante da Mosè

Ristorante Pizzeria La Tortuga

E le De.Co. Merende e AperiTrippa, nei bar:

Dream Bar

Caffè Enoteca Scudiero

Giovedì 19 dicembre si svolgerà invece la Fiera di Santa Lucia , che vedrà l’esposizione di capponi e premiazione dei capponi più belli.

Assegnazione della De.Co. (Denominazione Comunale) al "Real Cappone di Racconigi"

Info: tel. 0172821647

www.comune.racconigi.cn.it