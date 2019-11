Torino si regala un'altra Città: in corso Marche nasce quella dell'Aerospazio: "Rinasce un pezzo di area urbana"

Non solo aziende e produzione. Il grande polo torinese che guarda verso il cielo si regala anche una Città dell'Aerospazio. Un'area da 160mila metri quadri - attualmente dismessa - che si affaccerà su corso Francia all'angolo con corso Marche e che abbinerà rigenerazione urbana e offerta culturale ad attività accademica e sviluppo industriale.

"Con questo progetto vogliamo ribadire di essere come città il cuore pulsante dell'aerospazio nazionale", scandisce Guido Saracco , rettore del Politecnico di Torino, insieme alla Regione tra i sostenitori (anche dal punto di vista economico) dell'operazione che interessa una zona di proprietà di Leonardo. "Vogliamo fare sistema e trasferire tecnologia, creando un impatto sociale con ciò che facciamo. Oltre 2200 studenti stanno seguendo il corso di Ingegneria aerospaziale: immaginate cosa potrebbero fare e dare alla città frequentando da vicino le aziende che operano nel settore. E allo stesso modo anche le start up devono nascere e svilupparsi in questo tipo di habitat".

Ma non solo corso Marche: "Ci sono anche aree come ex Westinghouse, Ex Avio, Spina 3 e Mirafiori. E ora ci saranno vocazioni come la rivoluzione digitale, l'economia circolare, il Manufacturing 4.0, la città della salute", spiega ancora Saracco. La Città dell'Aerospazio è una delle tessere di questo mosaico più ampio. "E accanto avremo la possibilità di sfruttare il Campo Volo storico, per fare test e prove", sottolinea Saracco. "E portare persone e studenti vuol dire attirare servizi, campi sportivi e attività commerciali, per rigenerare la città".

"Siamo leader nella produzione di sistemi aeronautici avanzati - dice Lucio Valerio Cioffi, capo della Divisione Velivoli di Leonardo - e siamo innovatori per vocazione. Vogliamo valorizzare il legame tra noi e il mondo accademico, ma anche trovare tematiche congiunte su cui attirare anche start up e pmi. La propulsione ibrido elettrica, la manutenzione predittiva, l'autonomia del volo e i carichi di lavoro psicofisici per il pilota".