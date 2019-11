Settant'anni da piccole e medie imprese: Api Torino celebra (e riflette) alla Reggia di Venaria

Api Torino è stata infatti fondata il 25 novembre 1949 da 17 aziende torinesi e, negli anni, è diventata l’associazione per eccellenza delle piccole e medie imprese manifatturiere e dei servizi, assumendo anche un ruolo di riferimento nell’ambito del sistema nazionale delle pmi. “Si tratta di un compleanno importante che arriva certamente in un momento complesso per le nostre aziende così come per tutta l’economia e il Paese in generale – dice il presidente, Corrado Alberto -. Settant’anni fa la società e l’economia, Torino e l’Italia, l’Europa erano profondamente diverse da oggi. Lo spirito unico delle pmi, che ha spinto un nucleo di imprese a dare vita ad API, rimane tuttavia forte oggi come allora. Adesso certamente la complessità dei problemi e la velocità del cambiamento, obbligano ad una ancora maggiore coesione che superi le vecchie contrapposizioni”.