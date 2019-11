A Chieri si parla di “prevenzione come scelta quotidiana e la terapia del BEN-ESSERE”

L’incontro, ad ingresso libero, è la terza conferenza del corso di formazione-aggiornamento promosso da V.I.T.A. ODV, presenta le tematiche della prevenzione come scelta quotidiana e del benessere fisico-psichico attraverso tecniche ed attività diverse, alcune delle quali proposte dall’associazione.



La dott.ssa Adriana Zarrella porterà la sua esperienza di medico di base e parlerà di attività che promuovono benessere, illustrando in particolare la tecnica della risata incondizionata terapeutica.



La dott.ssa Anna Varetto, biologo- nutrizionista, presenterà i risultati del laboratorio di cucina seguito da 19 socie dell’associazione e richiamerà poche, semplici regole per la scelta degli alimenti nella vita di tutti i giorni, privilegiando la stagionalità , la filiera corta e “virtuosa” del territorio.



Illustreranno la loro disciplina e la loro esperienza quattro volontarie dell’associazione V.I.T.A.: Valeria Giulini, fisioterapista; Silvia Martini, esperta di biodanza; Luciana Flesia ed Elena Brunetti per lo shiatsu, il rilassamento e la meditazione.



Introdurrà e modererà l’incontro Valeria Martano, presidente di V.I.T.A. OdV

Per tutti, non solo per le donne che escono da un percorso di malattia, è importante riflettere sulle scelte e sulle esperienze che possono migliorare la qualità della vita. Il cambiamento insieme è più facile, incide sui comportamenti, crea buone abitudini nella condivisione e nel confronto.

