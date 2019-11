Parkinson, una malattia che colpisce almeno 20mila persone in tutto il Piemonte

E' la seconda malattia neurogenerativa a colpire i piemontesi, dopo l'Alzheimer: i pazienti che devono fronteggiarlo sono circa ventimila, su un totale in Italia di 250mila. E' il morbo di Parkinson, che nella giornata del 30 novembre vede celebrare in tutto il territorio nazionale la Giornata Nazionale su questa malattia, organizzata dalla Società scientifica che si occupa di Parkinson e dei Disordini del Movimento, accademia LIMPE-DISMOV, e dalla Fondazione LIMPE per il Parkinson.

Per la prevenzione, sono fondamentali la diagnosi precoce e lo stile di vita, mentre le terapie farmacologiche sono molto efficaci nei primi anni di malattia (anche 10-15 anni). Molto importanti le terapie della fase avanzata che sono terapie a diverso grado di invasità, quando quelle "tradizionali" non sono più in grado di fornire una sufficiente qualità di vita. E’ importante anche la riabilitazione da affiancare alla terapia farmacologica, sin dalle prime fasi di malattia.

La Regione Piemonte ha avviato uno dei primi PDTA in Italia per appropriatezza dell’iter diagnostico-terapeutico, diagnosi precoce, creazione di una rete regionale, presa in carico del paziente, dalla diagnosi fino all'approccio multidisciplinare della fase avanzata; fondamentale, infine, la collaborazione con le associazioni dei pazienti.

Nella Città della Salute di Torino ha sede il Centro regionale di riferimento per il Parkinson, diretto dal professor Leonardo Lopiano, affiancato da una rete regionale che si occupa della presa in carico delle persone in tutte le fasi della malattia.

Nella mattinata di sabato 30 novembre, con inizio alle ore 9, nell’aula magna del Dipartimento di Neuroscienze della Città della Salute, via Cherasco 15 si terrà un convegno dal titolo “Quali novità?” con l’intervento di medici, rappresentanti delle associazioni dei pazienti e caregiver.

Tra gli argomenti previsti, il PDTA ed il piano della cronicità della Regione, il diritto alle cure e la domiciliarità, le ultime novità sulla malattia di Parkinson.