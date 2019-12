Domenica sera da incubo in tangenziale: incidente con più auto a Debouché e traffico in tilt

Non esattamente il modo migliore per concludere il fine settimana. In serata, infatti, si è verificato un incidente nella tangenziale di Torino che, all'altezza dell'uscita di Debouché (dunque nel tratto Sud), ha visto coinvolte più vetture, in entrambe le direzioni di marcia.

In base ai primi rilievi, dopo l'intervento dei sanitari del 118, le conseguenze per gli automobilisti non sembrano particolarmente preoccupanti (codici verdi e gialli), ma l'effetto più grave è sulla circolazione, visto che il traffico in tangenziale è andato completamente in tilt.