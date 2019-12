Paura a San Mauro, crolla un pezzo di soffitto della chiesa di San Benedetto e colpisce una donna di 76 anni

E' successo tutto in un attimo, senza che nessuno potesse fare nulla. E una domenica come tante ha rischiato di trasformarsi in una tragedia a San Mauro.

In particolare, all'interno della chiesa di San Benedetto, dove per motivi ancora da capire e secondo una dinamica affidata alla ricostruzione degli inquirenti, improvvisamente un pezzo del soffitto si è staccato dalla sua sede e si è abbattuto a terra.

Prima di cadere al suolo, però, ha colpito una donna di 76 anni che in quel momento si trovava all'interno del luogo sacro. E' così partita la chiamata ai soccorritori e la signora, che fortunatamente è apparsa in condizioni non gravi, è stata trasportata al Giovanni Bosco da una medicalizzata del 118, in codice giallo ed è stata affidata alle cure dei medici dell'ospedale.