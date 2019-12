Al via i lavori per il memoriale vittime della Thyssen al Monumentale

Ha preso il via negli scorsi giorni il cantiere per realizzare il memoriale delle vittime della Thyssen, al Monumentale. A spiegarlo l’assessore comunale ai cimiteri Marco Giusta, rispondendo così alle accuse sollevate questa mattina dalle mamme dei sette operai morti nel rogo dell’acciaieria di dodici anni fa. “Nessuno ha regalato niente ai nostri figli, che hanno pagato con il loro sangue: almeno quello che hanno promesso lo devono mantenere", ha detto la mamma di Giuseppe Demasi, in riferimento alla cappella di ricordo.

“Comprendo -replica Giusta - e sono vicino alle famiglie. Come già abbiamo avuto modo di condividere, purtroppo la ditta che aveva firmato il contratto lo scorso anno non ha poi proseguito i lavori”. “Per questo l'azienda AFC, dopo aver revocato l'incarico, con i tempi tecnici necessari ha scorso la graduatoria fino ad arrivare alla quarta ditta, che ha firmato il contratto qualche settimana fa e che ha iniziato i lavori sul cantiere da pochi giorni” conclude l’assessore.