Come sono nati i più importanti musei torinesi? Tavola rotonda al Mauto

Come sono nati alcuni dei più importanti musei torinesi? E quali sono oggi le buone pratiche da mettere in campo perché il museo sia contemporaneo, inclusivo e accessibile?

Martedì 3 dicembre alle ore 15 ne discuteranno - in una tavola rotonda organizzata dal MAUTO - Museo Nazionale dell’Automobile di Torino - i rappresentanti di alcune delle più importanti istituzioni culturali torinesi: insieme ai padroni di casa Benedetto Camerana, Presidente del MAUTO e Mariella Mengozzi, Direttore del MAUTO, saranno presenti Domenico De Gaetano, Direttore del Museo del Cinema, Andrea Busto, Direttore del Museo Ettore Fico, Enrica Pagella, Direttore dei Musei Reali di Torino e Alessandro Bollo, Direttore del Polo del ‘900. Ciascuno di loro racconterà la storia della propria collezione e rifletterà su quella che, oggi, può o deve essere la giusta “ricetta” per fare di un museo un luogo non solo di conservazione ma di inclusione e di divertimento, uno spazio condiviso contemporaneo e accessibile a tutti, dove possano nascere e svilupparsi idee e proposte.

Il dibattito sarà introdotto da Marina Paglieri, autrice del libro “Carlo Biscaretti” edito da ACI TORINO, che interverrà con un focus sulla figura di Carlo Biscaretti di Ruffia, non solo visionario e ostinato fondatore del museo ma pioniere dell’automobile, pilota e grafico pubblicitario.

La tavola rotonda si chiuderà infine con l’intervento di Alessandro Mari, Head of Creativity di Holden Studios che racconterà il progetto di collaborazione del MAUTO con gli studenti della Scuola Holden che, in occasione dell’apertura del nuovo spazio dedicato a Biscaretti, si sono occupati di redigere i testi dell’ologramma e del video dell’allestimento multimediale a partire da un approfondito lavoro di studio e analisi dei documenti originali, lettere e disegni conservati nel Centro di Documentazione del MAUTO.