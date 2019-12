“Un Dono per tutti” torna in centro!

“Un Dono per tutti”, la manifestazione da sempre voluta, organizzata e gestita da Centrale del Latte di Torino, con il patrocinio della Città e il prezioso contributo delle più importanti associazioni no profit come Casa U.G.I. (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ONLUS), Sermig, Fondazione FORMA e Protezione Civile torna quest’anno in centro, in via Lagrange.

Nato dalla volontà dell’azienda di rendere più piacevole il periodo natalizio anche ai bambini meno fortunati, l’evento ogni anno coinvolge il pubblico torinese e le famiglie piemontesi più sensibili che partecipano alla raccolta di doni e giochi, poi ridistribuiti attraverso le associazioni benefiche del territorio.

A partire dal 7 dicembre, per un totale di 24 giornate (nei weekend dalle 10 alle 19 il 7 e 8, il 14 e 15, il 21 e 22, la vigilia del 24 dicembre, il 28 e il 29 dicembre; in settimana dalle 15 alle 19 dal 9 al 13, dal 16 al 20, il 23 e il 27 dicembre), l’ormai attesa casetta della Centrale del Latte sarà attiva in Via Lagrange con animazioni e giochi pomeridiani, fotografie e gadget per tutti.

Nel corso degli anni l’evento ha proposto momenti indimenticabili, coinvolgendo alla nobile causa, artisti, personaggi pubblici o semplici fan. Ogni anno show, palchi con musica, intrattenimenti, concerti di Natale, laboratori hanno animato la location della manifestazione organizzata in centro o in altre zone della città.

Ogni anno la manifestazione è in grado di raccogliere migliaia di doni, capaci di donare un sorriso ai piccoli ospiti delle strutture e case famiglie. Per tutti coloro che contribuiscono al generoso dono è previsto un regalo speciale dedicato dall’azienda.