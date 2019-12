Food delivery: sicurezza e condizioni igienico-sanitarie, la Procura indaga sul lavoro dei rider

Circa un anno fa la Corte d'appello di Torino (sezione lavoro) aveva parzialmente accolto il ricorso presentato da cinque ex lavoratori del food delivery, allontanati da un’azienda del settore dopo le proteste relative alle condizioni contrattuali, riconoscendo “il diritto degli appellanti a vedersi corrispondere quanto maturato in relazione all'attività lavorativa da loro effettivamente prestata in favore dell’azienda sulla base della retribuzione diretta, indiretta e differita stabilita per i dipendenti del quinto livello del Contratto collettivo logistica-trasporto merci dedotto quanto percepito".