Giornata internazionale delle Persone con Disabilità: progetto “Nessuno E-scluso: tecnologia-disabilità-povertà”

L'International Digital Economy and Society Index (I-DESI) del 2018 ha mostrato una preoccupante situazione italiana in merito al livello di conoscenza e di utilizzo delle tecnologie ICT da parte di cittadini, imprese e PA anche a causa delle carenze infrastrutturali della connettività presenti nel nostro paese.

Il livello di analfabetismo digitale è molto elevato nelle fasce d'età più avanzate, con un’evidente frattura generazionale, ma anche soprattutto nelle persone con bassa scolarizzazione, con disabilità e che vivono in contesti socio-economici svantaggiati.

In questo contesto, al digital divide che priva i cittadini di molte opportunità e diritti, si aggiungono fattori di rischio specifici, tra cui la maggiore esposizione alle frodi e ai pericoli che sempre più utilizzano canali digitali e mietono vittime prevalentemente tra coloro che usano strumenti digitali con scarsa dimestichezza e conoscenza tecnica.

E proprio dalla volontà di colmare il divario esistente tra potenzialità e accessibilità della tecnologia nasce l’idea del progetto “Nessuno E-scluso: Tecnologia – Disabilità – Povertà”, che Adiconsum realizza in sinergia con Assoutenti, Lega Consumatori e Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano, grazie al contributo del Ministero dello Sviluppo Economico (ai sensi del D.M. 7-2-18).

Il progetto intende fornire informazione e tutela ai consumatori con l’obiettivo di arginare “fattori di esclusione” come disabilità, povertà e scarsa conoscenza delle tecnologie digitali che spesso impediscono o limitano le attività più semplici e la conoscenza di informazioni che potrebbero migliorare la qualità di vita delle persone.

In particolare, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, Adiconsum rende noto che a partire dal prossimo mercoledì 4 dicembre, saranno attivi per tutti i cittadini i seguenti servizi: