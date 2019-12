Nozze d’oro 2019, a Settimo Torinese premiate le coppie sposatesi nel 1969

Domenica 1 dicembre 2019 si è svolta presso la Sala del Consiglio Comunale di Settimo Torinese la celebrazione delle nozze d’oro delle coppie settimesi sposate dal 1969. I coniugi, suddivisi in due turni mattutini, sono stati accolti come da tradizione dall’Amministrazione comunale, che tramite un video introduttivo ha fatto rivivere ai presenti i principali avvenimenti risalenti al 1969. “Un traguardo importante e sempre più difficile da raggiungere negli ultimi tempi”, hanno evidenziato la sindaca Elena Piastra e la Presidente del Consiglio Comunale Carmela Vizzari, sottolineando, inoltre, il ruolo fondamentale delle generazioni passate all’interno della città, che hanno contribuito alla sua crescita e sviluppo. Le coppie, a turno, sono state premiate con una rosa e una cornice realizzata dai ragazzi del progetto Ponte, servizio dell’Unione Net che da anni opera sul territorio coinvolgendo persone diversamente abili.

Come si arriva a 50 anni di matrimonio? Un periodo così lungo caratterizzato da tanti momenti, alcuni meravigliosi ed altri difficili, superabili solo se si affrontano insieme. L’arrivo dei figli, e poi ancora dei nipoti, che riempiono di gioia le vite dei nonni e delle nonne. Aver condiviso tanti anni insieme è un traguardo unico, che merita un doveroso festeggiamento.

Sicuramente l’incertezza che dilaga in questi tempi non stimola i giovani a costruire una propria famiglia. Speriamo, tuttavia, che essi possano trarre ispirazione dall’amore e dall’affetto ricevuto dai propri cari, al fine di mantenere viva la tradizione e di celebrare un evento così prezioso anche in futuro.