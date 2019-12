Gran mercatino di Natale ad Alpignano con la prima edizione del “Winter Street food”

Domenica 8 dicembre, nel centro di Alpignano, si avrà il primo assaggio d’atmosfera natalizia con un'intera giornata di eventi ed intrattenimenti davvero per tutti i gusti.

Grande mercatino di Natale dalle ore 8 alle 19 organizzato dalla Pro Loco di Alpignano in collaborazione con l’amministrazione comunale con attrazioni per tutti i bambini e per le famiglie; occasione di divertimento e di shopping curioso e originale. Il mercatino sarà allestito in piazza Caduti e in Viale Vittoria con oltre 50 banchi prevalentemente di hobbisti e associazioni. Ci saranno stand enogastronomici con prelibatezze locali.

La scuola di danza Visconi e la Arkana Pipe Band contribuiranno all’animazione artistica della giornata.

Uno spazio sarà̀ riservato alle associazioni alpignanesi che vorranno essere presenti al mercatino con un loro stand per promozione dell’attività̀ e/o raccolta fondi. La Consulta delle Disabilità di Alpignano ha organizzato un flash mob per sensibilizzare le persone sui problemi dei diversamente abili a pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Disabilità del 3 dicembre.



Per tutta la giornata le vie del mercatino saranno animate da Babbo Natale con i suoi simpaticissimi Elfi.

Per i più piccoli ci saranno truccabimbi e ritrattista. Il trenino collegherà piazza Caduti con la biblioteca comunale aperta per l’occasione con l’inaugurazione della mostra/concorso presepi 2019.

Sempre domenica 8 dicembre dalle 14,30 alle 18,30 proprio in biblioteca si svolgerà la seconda edizione della Biblioteca vivente, dedicata alla Dichiarazione universale dei diritti umani.

La biblioteca vivente funziona come qualsiasi biblioteca: ci sono i “libri viventi” da prendere in prestito, uno spazio per la “lettura”, i bibliotecari ed i lettori. Con un’unica differenza: non ci sono i volumi di carta, ma libri viventi, persone in carne ed ossa da leggere ascoltando.



Possono accedere alla Biblioteca vivente tutti i lettori iscritti allo Sbam, ma gli iscritti allo Sbam minori di 16 anni dovranno essere accompagnati da un genitore; sarà possibile effettuare l'iscrizione anche in occasione dell'iniziativa.



In piazza Caduti ci sarà un piccola area sarà riservata a bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni per scambiare e dare nuova vita a giochi, libri, zaini. Zucchero filato, canestrelli, vin brûlé e cioccolata calda renderanno piacevole passeggiare tra i banchi tra prodotti artigianali, luminarie, ghirlande e la tipica atmosfera di festa che si respira in questa occasione.

Quest’anno si svolge anche la prima edizione del “Winter Street food” in piazza Caduti, dalle 8 alle 19 in concomitanza con il mercatino di Natale. Tante cose buone da gustare per scaldare l’animo e il cuore godendo gli spettacoli e il mercatino.

E poi i “PonyRenna” con Babbo Natale, grazie all’associazione A.D. Ippica La Caramella che unirà la dolcezza dei pony alla magia dei costumi rossi per creare un po’ di Lapponia anche ad Alpignano. Non mancherà il Trottolaio che con le sue trottole lascerà a bocca aperta grandi e piccini con spettacoli didattici volteggianti.

Insomma, un 8 dicembre da non perdere ad Alpignano.