Grave incidente in via Passo Buole alle ore 16.45 circa di oggi.

Un autocarro Fiat Ducato che percorreva via Canelli, svoltando a sinistra in via Passo Buole, in direzione via Nizza, ha investito un pedone che stava attraversando sulle strisce. Il conducente si è fermato a prestare soccorso, risultando poi negativo all'alcoltest.

Il pedone, un italiano di 72 anni, è ora ricoverato al CTO in prognosi riservata.