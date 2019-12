La Mole si illumina per Natale: 2000 luci fanno risplendere il simbolo di Torino [VIDEO]

La Mole Antonelliana si tira a festa per Natale. Un blu intenso e 2000 luci stroboscopiche donano al simbolo di Torino una veste insolita, pensata ad hoc per celebrare al meglio il Natale.

Anche quest’anno infatti, durante il periodo natalizio, Iren ha deciso di donare alla Mole Antonelliana un’illuminazione nuova, che rende meraviglioso il simbolo del capoluogo sabaudo. Alla cerimonia, avvenuta alle 19 al Museo della Montagna, ha partecipato la sindaca Chiara Appendino: “Dopo le luci d’artista e l’albero accendiamo la Mole. È vestita a festa, ci accompagnerà nel periodo di Natale”.

La novità di quest’anno è però la MoleCam, un app dedicata al simbolo di a Torino: “Permetterà ai cittadini di essere ancora più vicini alla Mole e condividere immagini ma non solo. Siamo molto felici, speriamo che la Mole possa incantare e far vivere qualche sogno ai torinesi” ha spiegato la sindaca. L’app consentirà anche a chi si connetterà di guardare in streaming la Mole e rimanere informati sugli eventi che si svolgeranno al suo interno.

Soddisfatto anche Renato Boero, presidente Iren: “È un grande segno di attenzione, ci occupiamo dell’illuminazione delle Luci d’Artista da 20 anni. È un momento magico”.