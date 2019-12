Una giornata al Regina Margherita con i cosplayer di Xmas Comics

Xmas Comics e l'associazione di cosplayer Cosmile, grazie al supporto e alla collaborazione dell’associazione Amici dei Bambini Cardiopatici Onlus, hanno organizzato nel pomeriggio di mercoledì 4 dicembre una visita ai bimbi ricoverati all'ospedale Regina Margherita.

Un regalo di Natale per i piccoli degenti, che hanno potuto incontrare alcuni dei propri personaggi preferiti di fumetti, film e cartoni animati, come Elsa, Olaf e Anna di Frozen, Paperina, Batman Harley e Harley Quinn.

I cosplayer hanno donato giochi, disegni, fumetti, dvd e gadget, oltre a biglietti omaggio per la VI edizione di Xmas Comics, in programma a Lingotto Fiere il 14 e 15 dicembre.

Sono stati visitati i reparti di cardiologia e cardiochirurgia.

Entusiasmo e sorrisi non solo tra i bimbi ma anche tra il personale ospedaliero: medici e infermieri si sono fatti coinvolgere e hanno scattato foto insieme ai cosplayer, in una giornata che ha portato un raggio di sole nel cuore di persone e famiglie in difficoltà.